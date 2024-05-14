Нарышкин назвал цели Запада в полномасштабном конфликте Нарышкин: Запад попытается обвинить Россию в полномасштабном конфликте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Страны Запада попытаются возложить на Россию ответственность за полномасштабный конфликт, который могут развернуть, чтобы устранить геополитических противников, заявил кандидат на должность главы Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, таким образом они постараются истощить материальные и людские ресурсы своих оппонентов на мировой арене и прекратить борьбу государств за формирование «нового, справедливого и многополярного мира».

Действительно, часть политиков-евро-атлантистов имеют в виду такую возможность — развязать конфликт больших масштабов, чтобы ответственность за него возложить на Россию и другие государства евразийского пространства. И в ходе этого конфликта истощить материальные и людские ресурсы, — заявил Нарышкин.

В ходе консультаций в Совете Федерации Нарышкин рассказал, что крупномасштабный военный конфликт возможен, если страны Запада сочтут его выгодным и безопасным для себя. Он подчеркнул, что есть веские основания полагать, что такое действительно может произойти. Нарышкин добавил, что СВР совместно с партнерскими службами внимательно следит за развитием ситуации.