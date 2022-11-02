Нарусова подтвердила наличие гражданства Израиля у Собчак

Сенатор Людмила Нарусова, подтвердила наличие гражданства Израиля у журналистки Ксении Собчак, сообщает РИА Новости. На вопрос журналистов агентства о наличии израильского паспорта, мать светской львицы отметила, что двойное гражданство не противоречит конституции РФ.

Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство, — ответила мать Собчак на вопрос об израильском паспорте журналистки.

Помимо этого, Нарусова отметила, что у ее дочери нет статуса по делу о хищении. Адвокаты Собчак, как указала сенатор, обжалуют «сам факт обыска в ее доме». По ее словам, в скором времени Собчак вернется в Россию.

Никакого, вообще нет, — ответила Нарусова на вопрос журналистов агентства о статусе Собчак в деле о хищении.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Такие действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.