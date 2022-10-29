Нарусова отреагировала на сообщения о своем уходе из Совфеда Нарусова назвала фейком сообщения о ее отставке с поста сенатора

Сенатор Людмила Нарусова в разговоре с NEWS.ru назвала фейком сообщения о ее уходе из Совета Федерации и отказалась комментировать эти слухи. Об отставке Нарусовой с поста сенатора ранее сообщил Telegram-канал «Ракова позвонит». По его данным, политик уже написала соответствующее заявление.

Это фейк, фейки я не комментирую, — сказала Нарусова.

Нарусова представляет в верхней палате российского парламента республику Тыва. Ее полномочия истекают в сентябре 2026 года.

В начале октября Нарусова призналась, что не голосовала за присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, несмотря на сообщения о единогласном решении Совфеда по этому вопросу, «за» проголосовали 152 сенатора из 153. Нарусова пояснила, что не могла проголосовать против, поскольку уважительно относится к волеизъявлению граждан этих регионов, поэтому воздержалась от голоса.