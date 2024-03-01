«Нарушил все»: в Госдуме оценили готовность Зеленского к мирным переговорам Депутат Новиков: переговоры с Киевом при Зеленском не представляются возможными

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский спустя полгода после вступления в должность главы республики нарушил все свои предвыборные обещания, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он убежден, что рассматривать правительство Зеленского в качестве стороны переговоров об урегулировании конфликта не представляется возможным.

Выступая как анти-Порошенко, с позиции дружбы с Россией, урегулирования социальных вопросов, свободы русского языка, урегулирования проблем на Донбассе, он нарушил все эти позиции и стал не просто продолжателем Порошенко, а ультра-Порошенко, — сказал парламентарий.

Новиков считает, что нынешнее правительство Украины не представляет интересы украинцев. Более того, под вопросом сама легитимность Зеленского, заметил депутат.

Зеленский приближается к тому моменту, когда, если встать на позицию западных политиков, он потеряет легитимность, потому что истечет срок его президентских полномочий. Так что даже если считать, что он обладает определенной легитимностью, скоро она будет исчерпана полностью, — отметил он.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что готов возглавить делегацию в случае переговоров с Киевом. Он подчеркнул, что отправится на переговоры, если ему поступит соответствующий приказ. Таким образом Мединский отреагировал на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу российской и украинской сторон в Анкаре.