«Народный дипломат»: Захарова высказалась о смерти Церетели Захарова: Церетели был художником с мировым именем и народным дипломатом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели был художником с мировым именем и общественным деятелем, не знавшим границ, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя известие о его смерти. По ее словам, он был настоящим народным дипломатом, который добивался укрепления мира.

Умер Зураб Церетели. Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат, — написала она.

Захарова выразила соболезнования родным и близким художника. Она отметила, что Церетели был человеком, который «умел любить, умел дарить любовь».

Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал, — выразила уверенность дипломат.

О смерти Церетели ранее сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. Художник умер на 92-м году жизни. Смерть наступила в кругу семьи после продолжительной болезни.

Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.