«Наполеоновские замашки»: в ГД заявили о новой модели политики Зеленского Депутат Новиков заявил, что Зеленский стремится к президентской форме правления

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Ни о каком демократическом процессе на Украине речи не идет, поэтому никто не собирается проводить референдумов, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Зеленский заинтересован в политической реформе, чтобы не зависеть от парламента государства.

Ни о каком внятном демократическом процессе на Украине речи не идет, никто не собирается проводить референдумов и спрашивать самих украинцев, какой они желают видеть государственную власть. Более того, Зеленский смог сделать то, что не удалось даже Порошенко – СМИ контролируются, партии закрыты, часть активов этих партий, например, коммунистической, открыто репрессированы и не могут заниматься политической деятельностью. И в таких условиях украинская элита, договорившись со своими хозяевами и спонсорами, способна осуществить любое переформатирование, – рассказал Новиков.

Парламентарий отметил, что украинские власти могут использовать любые аргументы, например, проведение СВО, чтобы не проводить президентские выборы.

Учитывая наполеоновские замашки Зеленского, ему бы не хотелось даже формально зависеть от парламентского большинства. Он заинтересован в переходе на модель президентского государства, чтобы не перед кем ни объясняться, ни отчитываться. Кроме того, это может стать дополнительным аргументом в оттягивании сроков проведения президентских выборов. Сейчас они используют в качестве причины СВО, завтра они заявят о новой политической реформе. И с их точки зрения такая политика будет не просто допустима, а весьма логична, – добавил Новиков.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Юрий Бойко призвал к досрочным выборам украинского парламента. Он заявил, что партия не видит смысла в подобном парламенте, который теряет доверие из-за монобольшинства, «из-за всей этой команды, которая игнорирует нужных людей». ОПЗЖ косвенно становится соучастником всех их действий, добавил политик.