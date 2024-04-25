«Напишу Бастрыкину»: Останина заступилась за избитых в Казани девушек Останина заявила, что возьмет под контроль дело об избиении девушки Казани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нина Останина

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала NEWS.ru, что намерена обратиться в Следственный комитет лично к главе Александру Бастрыкину с просьбой наказать мужчину за жестокое избиение девушки в Казани. Она допустила, что пострадавшая, возможно, боится идти в полицию, поэтому она это сделает вместо нее.

Если девушки боятся идти в полицию, я сама напишу, в этом нет проблемы. Я сама обращусь и в прокуратуру, и в следственный комитет и попрошу привлечь его к уголовной ответственности. Странно, что все вокруг молчат об этом, — сказала депутат.

Речь идет об инциденте, который произошел на улице Дубравной вечером 23 апреля. Уличные камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина схватил девушку за волосы и силой повел в подъезд. У двери мужчина пинает и несколько раз ударяет свою жертву дверью, после толкает в проход.

Знакомая злоумышленники ранее рассказала NEWS.ru, что мужчина, попавший на камеру домофона во время избиения женщины, ранее был судим по статье, связанной с запрещенными веществами. Собеседница добавила, что ранее он поднимал руку и на другую девушку — его бывшую жену.

Ранее иностранный гражданин избил женщину-фельдшера в подмосковном городе Раменское после того, как она отказала ему в выдаче фиктивной справки для детского сада. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.