Нападение на корреспондента Readovka может обернуться уголовным делом Депутат Хинштейн потребовал возбудить уголовное дело из-за журналиста Readovka

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета ГД по информационной политике и секретарь Союза журналистов России Александр Хинштейн направил запросы о возбуждении уголовного дела после нападения на корреспондента Readovka Ольгу Меликову. Парламентарий в Telegram-канале напомнил, что на его коллегу напали во время проведения журналистского расследования. Инцидент произошел в Смоленской области.

Как глава комитета ГД по информационной политике и секретарь Союза журналистов России направляю запрос о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ: воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, — поделился Хинштейн.

Депутат отметил, что жители Смоленской области пожаловались на то, что агрохолдинг «Мираторг» осуществил самовольных захват дороги, которая соединяла две деревни. В этой связи и проводилось расследование. Однако журналистке помешали. В официальном заявлении Readovka говорится, что на Меликову «напали должностные лица компании, ударили ее по лицу, повалили на забор, отобрали камеру и сломали ее, предварительно вынув карту памяти с отснятым материалом и отказываясь возвращать ее».

Ранее Хинштейн анонсировал появление в России статуса «Ветеран журналистики особого риска». Депутат уточнил, что проект позволит охватить корреспондентов, которые работают в горящих точках и освещают контртеррористические операции.