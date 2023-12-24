Нападение ХАМАС на Израиль оказало неожиданное влияние на жителей США Минюст сообщил о росте насилия в США после нападения ХАМАС на Израиль

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Значительный рост насилия зафиксирован среди жителей США после 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС напало на Израиль, сообщила первый заместитель министра юстиции Лиза Монако в эфире телекомпании ABC. По ее словам, американцы не только угрожают, но и переходят непосредственно к физической расправе в отношении евреев и мусульман.

Мы наблюдаем существенный рост угроз применения насилия и непосредственно случаев насилия в США, особенно в отношении еврейской общины, а также мусульманского и арабо-американского сообщества. С 7 октября ФБР получило более 1,8 тыс. сообщений об угрозах и иных сведений, которые имеют отношение к нынешнему конфликту Израиля и Газы, — сообщила Монако.

В США возникла очень напряженная ситуация с точки зрения обеспечения безопасности, добавила замминистра. По ее словам, наибольшую угрозу представляют граждане, которые являются сторонниками идей расового или этнического превосходства.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в мире случилось 183 вооруженных конфликта. Это является самым высоким показателем за последние три десятилетия. Аналитики при этом уверены, что миру не угрожает третья мировая война.