«Такой демократии нам не надо»: в ЦИК высказались о политике на Западе Памфилова: России не нужна продвигаемая на Западе концепция демократии

Фото: ЦИК России

Элла Памфилова

Демократия в том виде, в котором ее продвигает Запад, не подразумевает власть большинства, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, выступая на форуме «Территория смыслов». По ее словам, в России такую концепцию применять не следует. Запись выступления опубликовали организаторы форума во «ВКонтакте».

Демократия — это просто механизм, способ формирования власти путем выборов. Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Вот такой демократии нам не надо, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что западная демократия серьезно деградировала и ее не следует воспринимать в качестве некоего примера для подражания. При этом свое ведомство она назвала одним из самых эффективных в России, так как Центризбирком способен решать задачи с минимальными затратами.

Ранее Памфилова заявляла, что в ходе избирательной кампании 2023 года дистанционное электронное голосование могут применить в 20–25 регионах России. Выборы будут проводиться в единый день голосования 10 сентября.

В то же время в Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики, это сельские жители.