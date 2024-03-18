«Нам плевать»: сенатор ответил осудившему итоги выборов в России Боррелю Цеков рассказал, что России плевать не непризнание выборов президента Западом

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, осудивший выборы президента России, вкладывает в свои смысл того, что в Европе вкладывали всегда — борьбу и непризнание выборных мероприятий в России, так в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на слова европейского чиновника о том, что народное голосование «прошло в ограниченной политической обстановке». Он призвал игнорировать мнение западных чиновников на этот счет.

Нам плевать на то, признают они выборы или нет. Граждане РФ признают – это самое главное. Тем более от недружественных государств ничего хорошего не жди, — сказал он.

Цеков выразил мнение, что если западные государства не признают результаты прошедших народных голосований, значит в России все нормально, «а если бы признавали, у нас было бы все плохо и были бы большие проблемы в стране».