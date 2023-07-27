Налоги теперь можно платить через «Госуслуги» На «Госуслугах» появилась возможность оплатить земельный и транспортный налоги

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Возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество появилась у пользователей портала «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале Минцифры. В ведомстве уточнили, что новый сервис работает только для физических лиц.

Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС, — говорится в публикации.

Минцифры также рассказало, как подключить сервис. Для этого нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ».

Дождитесь сообщения, что согласие принято, оно придет в течение нескольких минут, — добавили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил создать инфосистему «Я — папа» на портале госуслуг. По его словам, она будет предназначаться для отцов-одиночек. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе уточняется, что новый раздел будет информировать отцов о льготах и пособиях. Зарегистрированные в системе родители смогут получать уведомления об актуальных мерах поддержки. Их список будет формироваться в зависимости от возраста и количества детей. Кузнецов добавил, что, как правило, о выплатах от государства знают только многодетные матери и матери-одиночки. Отцам при этом полагается не менее объемный пакет льгот, но те о них не знают.