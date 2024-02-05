Налог на сверхприбыль не коснется многомиллиардных компаний в России Кабмин отклонил предложение о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ отклонило проект партии «Справедливая Россия — За правду» о включении нефтегазовых и угольных компаний в реестр плательщиков налога на сверхприбыль, передает ТАСС. В кабмине отметили, что в отношении организаций уже приняты меры по изъятию дополнительных доходов.

Следует отметить, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — указали в кабмине.

Согласно данным Министерства финансов, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата пополнили бюджет России в 2023 году на 770,8 млрд рублей. По информации ведомства, это в 1,88 раза больше, чем в прошлом году.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что инициатива российских властей ввести налог на сверхдоходы изначально не нравилась бизнесу. По его словам, данная идея является весьма экзотической и достаточно проблемной для введения. Шохин добавил, что изменения налоговой системы будут обсуждаться в следующем году, а их реализация возможна уже в 2025 году.

По статистике ФНС, в 2023 году разовые взносы от бизнеса по налогу на сверхприбыль в 2021–2022 годах поступили из 77 регионов, по состоянию на 1 декабря 2023 года сборы составили 305,3 млрд рублей. Треть поступлений в казну пришлась на компании из Москвы (102,7 млрд рублей).