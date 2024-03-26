«Накажут сегодня»: сенатор рассказал о мести Украине за теракт в «Крокусе» Сенатор Цеков: руководителей Украины обязательно накажут за теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Москва обязательно ответит на причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», руководители украинского государства будут наказаны, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, самый адекватный ответ должен быть на поле боя, поэтому необходимо побеждать в специальной военной операции и выполнять все ее задачи.

Украина свою причастность к атаке опровергала. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом бессмысленно, пока идет следствие.

Прежде всего террористами являются руководители украинского государства. В конце концов они будут наказаны. Мы видим, что наносятся удары по зданиям СБУ. Либо накажут сегодня, либо в будущем как преступников и террористов. Самый нормальный ответ должен быть на поле боя. Мы должны побеждать. Они все должны знать, что в будущем будут наказаны, — заявил Цеков.

Ранее Цеков заявил, что власть на Украине необходимо устранить после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, правительство республики готово идти на любые преступления, в том числе на те, которые отвергаются мировым сообществом. Сенатор считает, что от признания или непризнания Украины террористическим государством мало чего зависит. В России прекрасно понимают, что Украина — террористическое государство, не только потому, что произошло в «Крокусе», уверен политик.