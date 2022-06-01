Наказать наших олигархов по-западному Как в России накажут тех бенефициаров приватизации, что отреклись от своего отечества в трудную минуту

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов все чаще примеряет на себя роль эдакого Жириновского, озвучивая публично то, что у многих трезвомыслящих на уме. На этот раз «гвардии сержант Серега» предложил жестко поступать с нашими олигархами, наперебой стремящимися по чисто корыстным мотивам засвидетельствовать свое глубокое почтение коллективному Западу. Но поступать, так сказать, зеркально. Если в Лондоне и Берлине замораживают капиталы и арестовывают яхты у тех финансовых воротил, что заподозрены в близости к нынешнему российскому режиму, то в России предлагается карать рублем тех бенефициаров приватизации, что отреклись от своего отечества в трудную минуту.

Собственно, Сергей Миронов не первый, кто высказывает подобную смелую, а главное, популярную мысль. Но он делает это наиболее громко и бескомпромиссно. Действительно, поведение некоторых наших денежных мешков просто описывается моралью из известной басни Сергея Михалкова о тех, кто преклоняется перед всем заграничным, но «сало русское едят». Так, наши олигархи, получая дивиденды от владения разного рода собственностью в России, спешат от нее, родной матери, отмежеваться. Часто не останавливаясь перед откровенными унижениями.

Сергей Миронов Пресс-служба Госдумы РФ

Иногда доходит до откровенного унизительного анекдота. Совладельцы банковской империи Авен и Фридман, дабы спасти свои активы от загребущих лап английских властей, пожертвовали крупные суммы (по некоторой информации, речь шла о $ 150 млн) на нужды страдающей от русской агрессии Украины. Но, как утверждают, и это не помогло. Поэтому миллиардеры, не стесняясь, жалуются, что даже не могут уборщицу нанять. Ох, как знал Владимир Путин, предупреждавший наших состоятельных поклонников огней Пикадилли, что придет время и они «замучаются по судам пыль глотать».

Но, видимо, прав был ныне не слишком у нас популярный Карл Маркс, завещавший нам, его потомкам, что капитал не имеет отечества. Поэтому и наши олигархи, тратящие на Западе миллионы, зарабатываемые у себя на родине, просто срываются с резьбы подобно Тинькову и обличают наших «дураков генералов» и армию в целом. Другие принимаются за челночную дипломатию, циркулируя между Иерусалимом, Стамбулом, Киевом и Москвой, пытаясь предложить компромисс, учитывающий, скорее, интересы не страны, а транснациональных корпораций.

Значит ли это, что у нас все-таки решатся начать отъем собственности у деятелей, лишний раз доказавших, что для них наша страна — всего лишь место делания денег? А некоторые вообще любят подчеркнуть, что родились, например, во Львове, да и гражданство у них уже израильское или американское. Предпочитают быть английскими налоговыми резидентами. Пока есть вариант с потерявшим берега Олегом Тиньковым, который утверждает, что его долю в одноименном банке у него выкупили за копейки. Притом что никаких достоверных данных о такой сделке обнародовано не было. Но это по-своему важный прецедент.

Олег Тиньков Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем более что претензии к олигархам-непатриотам входят в своеобразный резонанс с прежними претензиями по поводу несправедливой и невыгодной для страны приватизации по законам, которые приватизаторы сами для себя наскоро и написали. Даже Михаил Прохоров признал, что приватизация была формально законной, но абсолютно несправедливой.

Понятно, что все жесткие решения во многих сферах явно откладываются до окончания СВО. Решать проблемы будут по мере их поступления и значимости.