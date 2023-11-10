Наказания для добровольцев СВО: что придумала Госдума, как изменят закон Госдума предложила наказывать добровольцев за преступления на службе

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

На рассмотрение Госдумы представлен пакет законопроектов, который распространяет на добровольцев — участников СВО уголовную ответственность за преступления против службы. За что будут наказывать, как изменится положение российских военнослужащих?

Кто автор законопроекта

Законопроект о введении ответственности за преступления против службы для добровольцев внесен группой депутатов во главе с руководителями комитетов Госдумы по обороне и безопасности Андреем Картаполовым и Василием Пискаревым. В его подготовке также участвовали Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин и Андрей Гурулев.

«Законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, ответственность за которые наступает в указанные периоды (в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий)», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Рассмотрение уголовных дел по добровольцам СВО предложили передать в военные суды.

Какие законы собираются поменять

Предлагается внести изменения в статью 331 Уголовного кодекса РФ, в ряд положений Уголовно-процессуального кодекса, а также в закон «О военных судах РФ».

В Федеральном конституционном законе «О военных судах» предлагается дополнить статью 7 упоминанием о «гражданах, пребывающих в добровольческих формированиях». Это сделает добровольцев подсудными военным судам в России.

Аналогичным образом предлагается дополнить статью 331 УК РФ. К этой статье предложен ряд примечаний, которые будут определять, что речь идет о деяниях, совершенных в период мобилизации, в военное время, а также в ходе вооруженного конфликта. Другим примечанием «военная служба» для добровольцев определяется как исполнение обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

За что будут наказывать добровольцев

В результате предложенных изменений российские добровольцы станут подсудны военному суду и в соответствии с российским законодательством будут нести ответственность за преступления против военной службы.

К числу таких преступлений относятся: неисполнение приказа, сопротивление и насильственные действия в отношении начальника, оскорбление военнослужащего, дезертирство и самовольное оставление военной части (по которой для добровольцев понимаются части ВС РФ, к которым приданы добровольческие формирования), уклонение от службы путем симуляции болезни, добровольная сдача в плен. Также туда относятся нарушения правил боевого дежурства, караульной службы и т. п.

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