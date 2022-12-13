НАК: в России с начала года предотвращено 64 теракта

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

С начала года в России было предотвращено 64 теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Национального антитеррористического комитета (НАК). Также было разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

В текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта, — говорится в сообщении.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, связав это в том числе с деятельностью украинских спецслужб и с попытками создания ячеек международных террористов и совершения терактов. По его данным, при попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Также не был допущен въезд в Россию 1026 причастных к террористической деятельности.

Сотрудники ФСБ ранее предотвратили серию терактов в Запорожской области. В Мелитополе задержали трех человек, действовавших по заданию украинских спецслужб. В ходе обыска в их автомобиле были найдены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. По месту жительства задержанных обнаружены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.