В Курской области будут награждать родных бойцов, отличившихся на службе Губернатор Старовойт учредил новые медали «Мать героя» и «Отец героя»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Две новые награды учредили в Курской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Роман Старовойт. Как он рассказал в своем Telegram-канале, медали будут присуждаться родителям граждан, которые отличились при исполнении гражданского или служебного долга.

В регионе учреждены две новые награды — медали «Мать героя» и «Отец героя». Подписал соответствующий закон, принятый Курской областной думой. Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой. Хочу отметить, что эти награды будут вручаться родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга, — написал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее призвал представить к награде военнослужащего, чье послание нашли в Марьинке. Перед этим, по словам депутата, необходимо провести расследование и выяснить, действительно ли боец противостоял штурмовой группе ВСУ в одиночку.

Ранее сообщалось, что в ходе боев в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР) на стене одного из домов было найдено прощальное послание российского военнослужащего, подразделение которого попало в засаду и было окружено. Канал пишет, что в нем боец просил сослуживцев позаботиться о его родных.