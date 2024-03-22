«Нагнетает военный психоз»: сенатор о поведении Японии Сенатор Карасин: Япония нагнетает ситуацию в пограничных зонах с Россией

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Япония «нагнетает военный психоз» в приграничных с Россией зонах, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, сенатор отметил, что подобное поведение со стороны Токио делает бессмысленными попытки государства заключить с Москвой мирные договоренности.

Япония, с одной стороны, хочет заключать с нами мирный договор и вести по этой теме переговоры, а, с другой стороны, нагнетает военный психоз во всем регионе пограничья и делает эти переговоры просто бессмысленными в такой ситуации, — пояснил Карасин.

Он отметил, что действия Японии можно расценивать как знак солидарности странам Евросоюза и попытку примкнуть к ним. По словам сенатора, такие решения негативно сказываются на отношениях с Россией. По его словам, сейчас связи между государствами находятся в глубокой заморозке, а поведение Японии можно назвать безответственным.

Назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев ранее заявил, что отношения России и Японии находятся на самом низком уровне со времен Второй мировой войны. По его словам, им нанесен такой ущерб, от которого они вряд ли оправятся.