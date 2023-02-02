«Нужно взвесить все „за“ и „против“»: Песков о переименовании Волгограда Песков: нужно очень аккуратно относиться к идее переименования Сталинграда в Волгоград

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Город Волгоград, скульптура «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане

К идее о переименовании Волгограда в Сталинград следует относиться очень аккуратно и взвешивать все «за и «против», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в администрации президента России данный вопрос не обсуждается, передает РИА Новости.

Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все «за» и «против», — сказал пресс-секретарь главы государства.

После он пояснил, что назвал волгоградцев жителями Сталинграда случайно, это была оговорка.

С предложением о переименовании Волгограда в конце января выступил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.