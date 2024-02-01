«Надо судить»: МИД России ответил на обвинения в преследовании артистов МИД России призвал судить поддерживающих Украину из-за рубежа артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уехавших из России артистов, которые поддерживают власти Украины, нужно судить, а не преследовать, сказали ТАСС в МИД РФ. Так ведомство прокомментировало статью в Bloomberg, где утверждалось, что министерство якобы «приказало» дипломатам «охотиться» на российских деятелей культуры за границей.

Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ возможность запрета на выступления рок-группы «Би-2» в Дубае, как это произошло с музыкантами в Таиланде. Канал называет причиной этому поддержку Украины со стороны музыкального коллектива. В полиции Таиланда между тем отвергали связь ареста музыкантов с политикой.

До этого Telegram-канал Baza узнал об отмене концертов комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Таиланде, Индонезии и на Бали. По данным канала, юморист винит в этом российское консульство.

Как писала Baza, выступления должны были состояться в начале января. Однако, как уточняет канал, купившим билеты пришло сообщение об отмене концертов без указания причины. По информации Baza, Белый объясняет произошедшее политическими мотивами. По его словам, сотрудники консульства РФ попросили власти Таиланда, чтобы «такие артисты, как Белый, не выступали».