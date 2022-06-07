«Надо сначала разминировать»: Песков о проблеме вывоза зерна с Украины Песков заявил о необходимости разминирования портов Украины для вывоза зерна

Фото: shutterstock.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прежде чем начать транспортировку зерна с Украины, необходимо разминировать подходы к морским портам. Он добавил, что «никаких четких очертаний» в планах по вывозу зерна пока нет, пишет РИА Новости.

Пока нет никаких очертаний. Есть заявление президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом, при необходимости — даже с нашей помощью, проследовать в сторону международных вод, — заявил Песков.

Представитель Кремля также напомнил о словах Путина о том, что РФ не собирается использовать освобожденные от мин коридоры для наступательных действий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставки противокорабельных систем Киеву станут лучшими гарантиями для разблокировки портов. Он подчеркнул, что Украина готова к вывозу зерна, но для этого необходимы коридоры безопасности.