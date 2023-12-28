Надо опасаться провокации: почему опасно даже говорить про отмену выборов

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года — кандидаты, включая президента России Владимира Путина, начали процесс выдвижения. Однако некоторые граждане призывают не проводить избирательную процедуру в условиях еще не завершившейся спецоперации на Украине. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о предложении отменить выборы председателя Демократической партии России адвоката Александра Зорина.

Референдум дороже выборов

— Некоторые граждане предложили депутатам Госдумы внести изменения в Конституцию, чтобы не проводить президентские выборы до окончания СВО. Но чтобы поменять те статьи Конституции, о которых идет речь, необходимо организовать референдум. А его проводить будет еще дороже. Экономически выгоднее провести выборы — это раз.

Однако самое главное в правовом плане — в Конституции закреплено, что Россия является демократическим правовым государством. Соответственно, демократия начинается с голосования. А если отказаться от него, не будет демократии.

Если выборы отменять, то отменять надо и преамбулу. Она принималась всем многонациональным народом Российской Федерации, а написанное в ней имеет очень важное значение. Поэтому и дешевле, и правильней по закону, по Конституции провести выборы президента России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от выборов — нарушение международного права

— Нам не важно, что скажут западные партнеры. Но международное право нельзя убирать из Конституции, потому что мы поддерживаем контакты с дружественными странами. Их огромное количество — на Африканском континенте, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Таким образом, абсолютное большинство государств поддерживает Россию в вопросе международного права.

Если мы вычеркнем нормы международного права, мы перечеркнем наши договоренности на межгосударственном уровне. Кроме того, мы принизим их, уберем и скажем, что Россия — не территория закона.

Демократия осуществляется через голосование и выборы. А правовое государство, в том числе его вершина (нормы международного права), — через взаимодействие с дружественными странами. В избирательной процедуре менять ничего не надо.

Отказ от выборов — провокация

— Скорее всего, предложение не проводить выборы — это провокация, чтобы расшатать гибких и хлипких депутатов Госдумы на принятие какого-то невзвешенного решения. Это — попытка столкнуть нас в позицию Северной Азии, как враги пытаются об этом говорить. Поэтому мы сторонники того, что выборы необходимо проводить, нормы международного права — поддерживать и действовать также в соответствии с его принципами.

Главный постулат международного права — принцип взаимности. То есть если нас кто-то обижает или кто-то конфискует наши суверенные активы, то и мы должны разработать такую законодательную базу, чтобы ответить справедливо. Действовать нужно в соответствии с законом, в беспредел скатываться нельзя.

Кроме того, на мой взгляд, каждому президенту должно понравиться, что он будет всенародно избран, а не как-то непонятно продлен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Голосование на собрании группы избирателей по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2024 году

Выборы — гражданский долг

— В заключение хотелось бы отметить важность участия граждан в голосовании для выражения своей политической воли. Выборы дают возможность каждому человеку внести свой вклад в формирование власти, а представителям этой власти — отчитаться перед народом о своей деятельности, реализованных обещаниях и представить планы и программы на будущее.

Отмена выборов недопустима, так как является нарушением принципа народного суверенитета и может привести к потере доверия к власти и государству в целом.

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