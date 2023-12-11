«Надо обсудить»: Путин допустил повышение суммы кредита по льготной ипотеке Путин согласился с идеей увеличения суммы арктической ипотеки выше 6 млн рублей

Фото: Кирилл Иодас/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин согласился с идеей об увеличении максимальной суммы кредита по льготной арктической ипотеке, которая в настоящее время составляет 6 млн рублей. По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, данная инициатива заслуживает обсуждения.

Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. <...> Надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно, — сказал президент.

Предложение было высказано одним из участников встречи Путина с получателями арктической ипотеки. Он отметил, что максимальную сумму кредита можно было бы увеличить, чтобы у заемщиков была возможность приобрести жилплощадь побольше.

Ранее сообщалось, что Банк России поддержал идею правительства о повышении первоначального взноса по льготной и семейной ипотеке. В регуляторе подчеркнули, что льготные программы должны быть не широкими а адресными.

Кабмин распространил действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону в конце ноября. Жителям региона стали доступны кредиты по льготной ставке до 2% на покупку жилья или его строительство. В правительстве пояснили, что участниками программы могут стать в том числе учителя и врачи, которые проработали в регионе не менее пяти лет, молодые супруги в возрасте до 35 лет, одинокие родители, имеющие ребенка до 18 лет включительно, и ряд других категорий граждан.