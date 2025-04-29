«Надо добиваться»: Цеков назвал условие для позитивного диалога РФ и Запада Депутат Цеков: Россия должна говорить Западу даже неприятную правду

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Россия должна открыто говорить Западу даже ту правду, которая может быть для него неприятной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, Москве необходимо активнее доносить свою позицию до европейских стран, несмотря на сложные отношения. Он подчеркнул, что правда в этом случае будет на стороне России.

Мы должны в условиях нынешних наших сложных отношений с Европой научиться им говорить правду. Ту правду, как мы ее знаем, как мы ее видим, как понимаем. Я, честно говоря, как человек, который долгие годы присутствовал, участвовал в разных мероприятиях, которые проводили, могу сказать, что мы как-то с ними вели себя довольно робко. Я считаю, сейчас надо говорить им правду. Им неприятно, но они пусть слышат, пусть знают, что на самом деле. Мы говорим: правда будет за нами, — высказался Цеков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие восемь-десять дней давление Европы на Россию будет усилено с целью достижения прекращения огня на Украине. Он отметил, что надеется на скорое наступление перемирия. По его словам, Европа должна проявить единство в этот период, так как грядущие две недели будут решающими для дипломатических усилий.

До этого десятки человек организовали демонстрацию в Амстердаме против военной помощи Украине. Акция началась на площади Дам, люди прошли по центральным улицам столицы Нидерландов. Демонстранты несли плакаты: «За мир с Россией!», «Нет оружию ради мира!».