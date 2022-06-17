«Надо быть на шаг впереди»: Путин об импортозамещении Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди, подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что производить все и вся невозможно и не нужно, но страна должна обладать критически важными технологиями.

Импортозамещение — не панацея, не кардинальные решения, если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих», — заявил Путин.

Он отметил, что благодаря технологиям РФ обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире.

Зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что термин «импортозамещение» можно заменить словами «технологический суверенитет» или «технологическая независимость». Таким образом он отреагировал на предложение одного из единороссов изменить этот «не самый удачный» термин.