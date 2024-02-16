Надеждина могут наказать за пропажу денег с его избирательного счета Булаев: на Надеждина могут составить протокол из-за невозврата пожертвований

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

В отношении политика Бориса Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата средств тем, кто жертвовал их на его избирательную кампанию, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в день рассмотрения вопроса о регистрации политика с его избирательного счета было снято более миллиона рублей.

Задолженность по возврату денег, неправомерно полученных, — один миллион 125 тысяч 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги... Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Бориса Борисовича, или на финансового уполномоченного, — допустил он.

Ранее Верховный суд России отклонил второй административный иск Бориса Надеждина. Как пояснил политик, суд рассматривал два иска: об оспаривании формы списка сборщиков и об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов. Оба решения он намерен обжаловать.

8 февраля ЦИК отказала в регистрации Надеждина в качестве кандидата на выборах президента РФ из-за высокой доли брака в подписях, поданных в его поддержку. Как считает политолог Сергей Марков, в случае допуска к выборам выдвинутый партией «Гражданская инициатива» Борис Надеждин набрал бы не больше 9% голосов.