Надеждин подал третий иск в Верховный суд Надеждин подал иск в ВС из-за отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на выборы президента России, подал в Верховный суд третий иск из-за отказа Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выдвиженца. Заседание назначено на 21 февраля.

Вчера юристы штаба подали иск об оспаривании отказа в регистрации. Верховный суд уже назначил заседание на 21 февраля, — сказали в пресс-службе.

ЦИК 8 февраля отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах главы государства, признав недействительными 9,1 тысячи подписей из почти 105 тысяч. Допустимый брак в количественном выражении не должен превышать 5,25 тысячи подписей. После этого Надеждин подал в Верховный суд два иска, в которых оспаривает решение ЦИК.

15 февраля Верховный суд РФ отклонил два иска Надеждина, в которых тот пытался оспорить формальные аспекты организации выборов — формы ведомости и формы нотариального списка сборщиков подписей избирателей. Он подчеркивал, что подписи в поддержку его кандидатуры оставляли живые люди.

Ранее RT сообщал, что Генпрокуратура РФ приняла к рассмотрению заявление главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, обратившегося с просьбой проверить законность сбора подписей в ходе кампании Надеждина. Обращение общественника перенаправят в МВД, где его должны будут изучить, после чего проинформируют заявителя о результатах, отметили в Генпрокуратуре.