Надеждин передал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Подмосковный депутат Борис Надеждин

Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее сообщал о планах баллотироваться на должность российского президента, передал Центризбиркому документы на выдвижение, передает РИА Новости. Во время приема документов член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии «Гражданская инициатива», комиссия документы приняла.

Надеждин одним из первых объявил о планах баллотироваться на пост главы государства. Однако, чтобы уменьшить подписной порог для участия в выборах с 300 тысяч до 100 тысяч подписей, политику потребовалось выдвижение от официально зарегистрированной партии.

25 декабря председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. Он ранее заявлял, что его предвыборная программа будет формироваться как ответ на самые значимые общественные запросы. Выступая на XXXV партийном съезде, кандидат в президенты добавил, что планирует посетить около 30 регионов.

Ранее военкор Александр Коц призвал соперников действующего главы российского государства Владимира Путина отказаться от президентской гонки. По его мнению, на нее тратятся сотни миллионов рублей, эти деньги можно направить на закупку беспилотников и снарядов.