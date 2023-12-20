«Надежда умирает последней»: в ГД высказались об отказе РФС перейти в Азию Депутат Свищев: ФИФА и УЕФА кормят РФС завтраками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) живет позицией «надежда умирает последней» и ждет послаблений от ФИФА и УЕФА, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так он прокомментировал отказ РФС от идеи переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. По словам парламентария, ФИФА и УЕФА кормят РФС завтраками, и в итоге страдают российские футболисты и болельщики.

Наверное, в РФС живут такой позицией — надежда умирает последней. Мы что-то ждем от ФИФА, УЕФА, каких-то послаблений и решений, но факт остается фактом. Уже почти два года мы отстранены и сколько еще — не понятно. Отсутствие еврокубков отражается на уровне футбола, как не участие в международных соревнованиях в других видах спорта. Выставочные матчи, в которых играет сборная России, не отвечает требованиям времени и уровню игры, — отметил Свищев.

Депутат выразил сожаление, что российские спортивные функционеры не могут договориться о товарищеских матчах с командами из БРИКС. Свищев призвал проработать этот вопрос.

Они очень хорошо играют в футбол, но пока как-то мы с ними не очень встречаемся. Чтобы сборная России была на высоком уровне, нужно играть с достаточно мощными футбольными странами, — резюмировал Свищев.

Ранее экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что рекордная победа сборной России над Кубой ни о чем не говорит. Она не показывает мастерство российских футболистов, тренерского штаба и отечественной школы.

