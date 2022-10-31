«Надежда умирает последней»: Песков о заморозке золотовалютных резервов Песков: Россия будет отстаивать свои интересы в связи с заморозкой золотовалютных резервов

Фото: Vitaly Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Россия продолжит отстаивать свои интересы в связи с заморозкой золотовалютных резервов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в данном случае речь идёт о международном акте воровства и нарушении всех международных правил и законов.

Конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Поэтому надежда умирает последней, — заявил Песков.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс допустил разморозку российских золотовалютных резервов в размере €300 млрд при условии, что РФ будет участвовать в восстановлении Украины. По его мнению, до начала этого процесса средства можно сохранять как гарантию. Он добавил, что в рамках европейских санкций в семи странах ЕС заморожено имущество 90 человек на сумму свыше €17 млрд, из которых €2,2 млрд — в Германии.

До этого Песков заявил, что Запад фактически своровал российские активы, в том числе и золотовалютные резервы. Он подчеркнул, что такие действия абсолютно незаконны, поскольку посягают на государственную и частную собственность, разрушают основы существующей в мире системы экономических взаимоотношений, а также противоречат международному праву. Принятие решения о передаче российских активов Украине станет еще одним шагом в этом направлении, отметил представитель Кремля.