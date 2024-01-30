«Надавать по морде»: Милонов осудил казаха за агрессию к русскоязычным Милонов: угрожавший мужчине за разговоры на русском казах должен быть наказан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что казах, который угрожал пожилому мужчине за разговор на русском языке, должен быть наказан. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил надежду на то, что правоохранительные органы квалифицируют действия молодого человека как правонарушение.

Очень хочется, чтобы этот козел был наказан. Россию и Казахстан объединяет огромная совместная история. Разругаться очень легко, а этого и хотят те козлы, которые накачивают психически нездоровых придурков и неполноценных лузеров разгонять такие темы. Они хотят, чтобы мы переругались и перебили друг друга. Это просто козлина, которому надо надавать по морде. Надеюсь, казахи сами прессанут его за такие дела, — заявил Милонов.

Инцидент произошел в казахстанском городе Темиртау. На одной из остановок общественного транспорта молодой человек обрушился с матом и оскорблениями на пожилого мужчину. Во время перепалки казах заявил, что русские многим обязаны его народу. Telegram-канал Readovka пишет, что агрессивному молодому человеку не понравилось, что в общественном транспорте разговаривают на русском языке, а не на государственном казахском.

Ранее в УМВД по Курганской области рассказали, что двое бывших мигрантов из Казахстана, осужденных за преступления, были лишены приобретенного российского гражданства. Один из мужчин получил гражданство РФ в 2014 году, а уже в 2018-м его признали виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Второй получил гражданство в 2020 году, а через два года суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.