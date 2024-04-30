Над российским регионом сбили беспилотник Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над регионом. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка Белгородской области. Он уточнил, что в транспортном средстве выбиты стекла, посечен кузов. В результате происшествия никто не пострадал.

Telegram-канал Baza публиковал видео удара украинского дрона по грузовику в селе Вознесеновка Белгородской области. Всего, как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, под удар попали три автомобиля, в том числе один трактор. Минобороны России эту информацию не комментировало.