Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, дрон уничтожили около 15:30 мск.

17 ноября т. г. около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели над Северным молом. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в городе была объявлена воздушная тревога. По информации главы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Об уничтожении беспилотников ВСУ ранее также рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, средства ПВО сбили дроны самолетного типа над Заднепровским районом Смоленска. Известно, что в результате атаки украинской армии никто не пострадал. О разрушениях на земле также не сообщалось.