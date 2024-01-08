Над Белгородской областью сбили украинскую ракету Минобороны РФ: система ПВО сбила над Белгородской областью ракету ВСУ С-200

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО 8 января перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей на территории России, сообщает Минобороны РФ. По данным военных, снаряд был сбит в районе семи утра.

8 января в 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белгороде начнут формировать группы школьников для отправки в соседние регионы, где детей на время каникул разместят в загородных лагерях. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, списки детей будут составлять в администрации города, Минобразования Белгородской области и школах.

В ряде муниципалитетов Белгородской области продлили школьные каникулы до 19 января. Начало занятий в том числе перенесли и в Белгороде.

Более 100 жителей Белгорода решили выехать из города в пункты временного размещения на территории региона и в соседних областях. Первым прибывшим в ПВР жителям выдали продовольственные наборы, организовали трехразовое питание, обеспечили доступ к медпомощи.