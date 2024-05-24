Над Белгородской областью сбили беспилотник Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства российской ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным военных, вражеский дрон самолетного типа ликвидировали в районе 10:00 мск.

Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — говорится в сообщении.

Утром 24 мая Минобороны сообщало о перехвате трех ракет ATACMS производства США на Крымом и нейтрализации двух дронов над Белгородской областью. Кроме того, авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера, шедших к Крымскому полуострову.

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила над Белгородским районом украинский беспилотник самолетного типа. Был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. К месту происшествия стянулись оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары ВСУ по территории России американским оружием. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена на Украину. С момента первых поставок Киеву американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета.