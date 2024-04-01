ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО нейтрализовали два БПЛА над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО перехватили в небе над Белгородской областью два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным военных, аппараты были самолетного типа. Их целью было нанесение ударов по территории страны, уточнили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб Белгорода призвал местных жителей не верить распространившейся в Сети информации о том, что на территории региона будет введен комендантский час. В оперштабе подобные сообщения назвали фейком. Жителям области посоветовали доверять информации только из официальных источников и не реагировать на провокации.

31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, местная жительница получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи скорой помощи.

В ночь на 31 марта губернатор другого региона РФ — Курской области — Роман Старовойт сообщал об объявленном режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны были приведены в готовность, отмечал он.