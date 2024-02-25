Над Белгородской областью и Черным морем ликвидировали дроны ВСУ ПВО уничтожила два дрона над Белгородской областью и четыре — над Черным морем

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще четыре — над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Как уточнили военные, дроны уничтожили ночью, они были самолетного типа.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории РФ. Дежурными средствами ПВО БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА), — говорится в сообщении.

За день до того в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника: по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два были сбиты над Липецкой областью. По данным ведомства, все эти дроны были перехвачены в период с 00:20 до 02:00. В МО уточнили, что летательные аппараты были самолетного типа. В результате атак украинских сил никто не пострадал.

Утром 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородчине более 40 снарядов. В частности, украинские войска выпустили по селу Щетиновка 30 артиллерийских снарядов, произвели 10 гранатометных выстрелов и разрядили шесть-семь магазинов из автомата Калашникова.