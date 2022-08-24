«Нацистские прихвостни»: СФ ответил на призыв Латвии изолировать русских Сенатор Долгов назвал возрождением нацизма призыв президента Латвии изолировать русских

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Константин Долгов

Призыв президента Латвии Эгилса Левитса разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, является откровенным нацизмом, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. По его словам, такие высказывания не имеют никакого отношения к демократическим принципам Евросоюза, а европейские чиновники только подпитывают подобные настроения.

Это возрождение нацизма, нацистские прихвостни, которые, к сожалению, сейчас во власти в Прибалтийских странах. Эта идеология получила свою оценку в ходе Нюрнбергского трибунала. Если президент Латвии хочет стать фигурантом нового трибунала, он может продолжать это. По-другому, как нацизм, это нельзя назвать, — считает Долгов.

Фото: Chris Emil Janssen/Global Look Press Эгилс Левитс

Сенатор отметил, что международное сообщество должно обратить внимание на слова латвийского лидера, но, к сожалению пока основные международные институты стараются игнорировать эту проблему. Абсолютно ущербной выглядит позиция Евросоюза, так как европейские чиновники не пытаются положить конец нацистским высказываниям.

Это полное, окончательное разрушение всего здания Европейского союза, но это сознательно делается из-за океана руками тех в ЕС, кто по большому счету никакого серьезного вклада в развитие Европы не вносил. Их правящие элиты выбраны в качестве инструмента разрушения Евросоюза. Это уже очень серьезное возрождение нацистской идеологии, с этим мы мириться не будем, — подытожил Долгов.

Ранее полиция Латвии официально подтвердила задержание 14 человек во время акции против сноса памятника Освободителям Риги. Между мирными жителями и силовиками произошли столкновения. Жители собрались на мирную акцию протеста «Память живёт вечно» на месте, где стоял памятник. Они планировали зажечь свечи и возложить цветы по обе стороны бульвара Победы.