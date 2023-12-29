«Нацист по сути»: сенатор осудил Зеленского за покупку виллы Геббельса Сенатор Цеков: Зеленский купил дачу Геббельса из-за сотрудничества с нацистами

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский купил дачу министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, потому что сам — нацист, и нацизм является опорой его политической деятельности, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, это характеризует Зеленского как беспринципного человека.

Если это соответствует действительности, это возмутительная вещь для человека, который является евреем по национальности. На самом деле по его жизни, особенно когда стал президентом, видно, что сотрудничает с нацистами. Нацисты являются его основой политической деятельности, его опорой. Геббельс — один из идеологов уничтожения евреев до Второй мировой войны и в период войны. Сам он нацист по своей сути, — заявил Цеков.

Он добавил, что по характеру Зеленского видно, что тот страдает манией величия. Возможно, это и привело его к мысли о покупке виллы Геббельса, резюмировал сенатор.

Ранее обозреватели портала The Intel Drop сообщили, что Зеленский купил в ФРГ виллу «Дом на Богензее», которую лидер нацистской Германии Адольф Гитлер подарил главному немецкому пропагандисту того времени Йозефу Геббельсу. Стоимость покупки составила €8 млн.

В сентябре национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что средства от продажи пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.