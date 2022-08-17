«Начинают подозревать»: Захарова о «харакири» энергоснабжению Европы Захарова заявила, что в Европе начали подозревать о последствиях энергетических антироссийских санкций

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление главы комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клауса Эрнста о том, что антироссийские санкции в энергетической отрасли являются харакири для граждан и промышленности стран Европы. Она предположила, что лидеры европейских держав начали «что-то подозревать», и выразила надежду, что это «прозрение» будет не последним.

Что-то начинают подозревать, наверное. Иногда, правда, бывает хуже поздно, чем никогда. Но, как мы знаем, на чужих ошибках учатся редко, — написала в своем Telegram-канале дипломат.

Ранее президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что запасов газа в Германии в случае полной остановки поставок из России хватит менее чем на три месяца, даже если газохранилища удастся заполнить к ноябрю на 95%. По его мнению, этих показателей достигнут в лучшем случае три четверти всех газохранилищ и в этом случае газа хватит на два с половиной месяца.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда предположил, что предстоящей осенью или зимой Германию ожидает «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Берлин будет вынужден согласиться на это из-за ухудшения ситуации с газом, а также с доставкой угля для электростанций в результате снижения уровня воды в Рейне.