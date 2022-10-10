«Начинаем по-взрослому»: замглавы Херсонской области о взрывах на Украине Замглавы Херсонской области: удары по Украине стали ответом на нежелание диалога с Россией

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что утренние удары по областям Украины стали ответом на нежелание киевской власти вести диалог с Россией. По его словам, поддерживающие неофашизм на Украине будут «жить жизнью Донбасса и Херсонщины».

Мы наносим не ответные удары, мы начинаем разговаривать по-взрослому с теми, кто нас не услышал, — подчеркнул Стремоусов.

Ранее стало известно, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12. Позднее стало известно, что взрывы были слышны в Днепре, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях.