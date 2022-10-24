Начальник Генштаба России провел телефонный разговор с британским коллегой Начальники штаба России и Британии обсудили возможное применение Киевом «грязной бомбы»

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином, сообщило МО РФ в Telegram. Отмечается, что главной темой для разговора стала угроза применения Украиной «грязной бомбы».

В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — указано в сообщении.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории.

По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта со стороны России. Такое же мнение высказал накануне и президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз заявил, что «мир должен максимально жестко отреагировать» на любые шаги к росту напряженности.