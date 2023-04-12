Начальная военная подготовка может стать отдельным школьным предметом Сенатор Валяев предложил сделать начальную военную подготовку отдельным предметом в школе

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Начальная военная подготовка (НВП) должна стать отдельным школьным предметом, считает зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев. В разговоре с «Парламентской газетой» он пояснил, что курс подготовки должен составлять более 35 часов в год и давать подросткам последовательные знания.

После начала СВО всем россиянам стало абсолютно понятно — чтобы эффективно защищать Отечество, нужно поступательно получать знания в области военной подготовки, — уточнил сенатор.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что речь идет прежде всего об учениках средней школы. По ее мнению, старшеклассники должны быть подготовлены защищать страну не только технически, но и идеологически. Сенатор добавила, что для введения НВП отдельным предметом не потребуется вносить изменения в закон — понадобится только пересмотреть федеральные государственные образовательные стандарты и программы. Окончательная позиция по этому вопросу с представителями ведомства не выработана.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что в первую очередь необходимо решить, где будут проводиться внеурочные курсы НВП, рассчитанные на 35 часов в год, для учеников 10 классов. Он пояснил, что для хранения учебного оружия в школах должны быть сейфы, отдельное помещение и сигнализация. Представители учебных учреждений также отмечают, что центров военно-патриотического воспитания «Авангард» в России всего 93, а организовать тир и полосу препятствий самостоятельно сложно и дорого.

Кроме того, сенаторы решают вопрос о том, кто будет преподавать предмет. По мнению Валяева, это могут быть военнослужащие, побывавшие в зоне специальной военной операции. В связи с этим возникают проблемы переобучения и повышения квалификации, так как только после них бойцы могут быть допущены к преподаванию. Сенатор уверен, что нужно оптимизировать процесс, чтобы вернувшиеся из зоны СВО могли при этом содержать свою семью.

Ранее глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова поддержала идею отправлять старшеклассников и студентов городских колледжей на военные сборы после прохождения курсов начальной военной подготовки. Рязанское педагогическое общество предложило включить в программу НВП курсы по основам обороны, военной профессиональной деятельности, а также по противодействию терроризму и экстремизму.