Начали задаваться вопросами: Захарова о «плане Маска» по Украине Захарова о «плане Маска» по Украине: на Западе начали задаваться вопросами о происходящем

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Высказывания основателя SpaceX Илона Маска о решении военного конфликта на Украине являются свидетельством того, что на Западе начали задаваться вопросами о нынешней ситуации в мире, заявила в беседе с радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что это нормальное проявление дискуссии внутри общества.

На Западе начали задаваться вопросом: что все это означает, какую роль в происходящем играет Белый дом. <...> Это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача, — сказала Захарова.

Ранее Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению бизнесмена, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский создал в Twitter опрос на тему «Какой Илон Маск тебе нравится больше — который поддерживает Украину или Россию?». 80% пользователей проголосовали за первый вариант, в связи с чем Маску пришлось оправдаться. Предприниматель уточнил, что по-прежнему поддерживает государство и его жителей, однако эскалация конфликта может нанести еще больший урон стране и миру.