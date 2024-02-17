«Начали охоту»: Медведев оставил предупреждение Маску Медведев заявил об охоте на Маска из-за его борьбы с цензурой в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дмитрий Медведев

Власти США только начали свою охоту на компании американского предпринимателя Илона Маска, написал в Twitter (X) заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал публикацию миллиардера, который возмутился преследованием со стороны Вашингтона из-за его решения отменить цензуру в социальной сети.

Они только начали свою охоту, Илон, — предупредил Медведев предпринимателя.

Ранее Маск заявил, что американцы не способны даже представить, какой мощью обладает государственная цензура в США. Он задался вопросом, как далеко Вашингтон может зайти, чтобы остановить его деятельность, направленную на отмену соответствующих ограничений.

Маск также подчеркнул, что свобода слова является основой демократии, именно поэтому поправка о ней в Конституции США является первой. Миллиардер отметил, что без свободы слова все потеряно.

Реплика основателя компании SpaceX относилась к высказыванию американского предпринимателя Дэвида Сакса. Он заявил, что рад жить в США, так как у него есть свобода слова и свобода от политических преследований.