В Астане стартовала встреча Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Астане началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Руководитель российского дипведомства сказал, что переговоры являются удобным способом понять, что министры могут доложить лидерам своих стран по поводу выполнения трехсторонних соглашений. Лавров уверен, что по итогам встречи сторонам удастся «лучше понять, как двигаться дальше», передает РИА Новости. Байрамов подчеркнул, что с момента проведения последних переговоров уже состоялось значительное число контактов.

Мне кажется, с этой точки зрения было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Как минимум с нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча, — заявил глава МИД Азербайджана.

Он подчеркнул пользу переговоров и по «другим вопросам мирного регулирования». В частности, министр упомянул об открытии коммуникаций и делимитации государственной границы.

Глава МИД Армении в свою очередь назвал встречу «хорошей возможностью найти решения по проблематике нормализации» отношений между Баку и Ереваном.

Ранее Байрамов обвинил армянское руководство в нарушении своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений. Министр пояснил, что Ереван до сих пор не вывел свои войска с территории Азербайджана. Дипломат указал на продолжающиеся провокации со стороны Армении и напомнил про сентябрьские события, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.