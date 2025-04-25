В России констатировали начало новой гонки вооружений с США В ИМЭМО РАН заявили о начале новой гонки вооружений между Россией и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гонка вооружений между Россией и США фактически уже началась, заявил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский на пленарном заседании научно-экспертного совета Совбеза РФ. По его словам, резкий рост глобальных военных расходов и стратегические установки Вашингтона указывают на стремление США удержать военное лидерство на фоне конкуренции с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

Динамика военных расходов в мире говорит о том, что, к сожалению, мы уже находимся в фазе новой гонки вооружений. Соединенные Штаты стремятся сохранить глобальное военное превосходство на долгосрочную перспективу, открыто называя в документах стратегического планирования две важнейшие цели в военной сфере — сдерживание России и сдерживание Китая, — подчеркнул Войтоловский.

Эксперт отметил, что Москва опережает Вашингтон по ряду технических решений в области стратегического и нестратегического ядерного вооружения. Кроме того, ядерный арсенал остается гарантом национальной безопасности России и сдерживающим фактором против агрессии, в частности, в отношении США.

Ранее США планировали потребовать от России признания права Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность. Предполагается, что спецпосланник Стив Уиткофф обсудит это с российским лидером Владимиром Путиным лично. Также рассматриваются условия: передача Запорожской АЭС под международный контроль и гарантии свободного судоходства по Днепру.