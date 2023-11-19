«Набор несуразиц»: статья Байдена о конфликтах рассмешила Захарову Захарова: статья Байдена о конфликтах является абсурдным набором несуразиц

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Статья президента США Джо Байдена, посвященная конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке, выглядит как абсурдный набор несуразиц, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, размышления американского лидера заставляют ждать анализов не колонки, а ее автора.

Прочитала «статью Байдена» про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке «приведут к большому прогрессу». Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц, — пошутила Захарова.

Ранее глава Белого дома для газеты Washington Post написал статью, в которой счел конфликты на Украине и Ближнем Востоке возможностью для «огромного прогресса». Американский лидер отметил, что выбор США в решении текущих кризисов будет определять будущее страны на десятилетия вперед. По мнению Байдена, Соединенные Штаты должны сохранять решимость в достижении безопасности в мире и повышении защищенности страны. Он подчеркнул, что его администрация нацелена на проведение такой стратегии не только на Ближнем Востоке и в Европе, но и во всем мире.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян допустил, что существует риск еще одного глобального конфликта. По его мнению, из-за раздела сфер влияния в Восточной Азии усилится противостояние США и КНР. Мирзаян предположил, что столкновение может вылиться в ядерную войну.