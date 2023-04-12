Набиуллина выступила против попыток управлять курсом рубля Набиуллина: попытки управлять курсом рубля приводят к финансовым кризисам

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Эльвира Набиуллина

Попытки управлять курсом рубля приводят к резким девальвациям и финансовым кризисам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По ее словам, которые приводит ТАСС, Банк России уточнит макроэкономический прогноз на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке.

Мы по опыту своей страны знаем, что попытки управлять курсом приводят к резким девальвациям, по сути дела, к финансовым кризисам, — сказала глава ЦБ.

В марте Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что с февраля 2023 года экономика России ощутила некоторые последствия введения западных санкций. По ее словам, ситуация с банкротствами компаний и банков в Соединенных Штатах и Европе сейчас никак не сказывается на состоянии экономики России, но добавляет неопределенности положению и увеличивает риски проблем в будущем.

Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин ранее объяснил, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Он подчеркнул, что выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.